Denizlililer evinde Büyükşehir sokakta

31 ildeki haftasonu sokağa çıkma yasağı kararına Denizlililer harfiyen uydu. Evde kalan vatandaşın ihtiyaçları için seferberlik başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren hem Büyükşehir ekiplerimiz hem de Vefa Sosyal Destek Grubu, canla başla çalıştı. Ekmekle ilgili, sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Tedbirlere uyduğumuzda hastalığı daha çabuk atlatırız. Sağlıklı güzel günler yakın” diye konuştu.