13.04.2020 - 00:04 |
Denizlililer evinde Büyükşehir sokakta
31 ildeki haftasonu sokağa çıkma yasağı kararına Denizlililer harfiyen uydu. Evde kalan vatandaşın ihtiyaçları için seferberlik başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren hem Büyükşehir ekiplerimiz hem de Vefa Sosyal Destek Grubu, canla başla çalıştı. Ekmekle ilgili, sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Tedbirlere uyduğumuzda hastalığı daha çabuk atlatırız. Sağlıklı güzel günler yakın” diye konuştu.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.