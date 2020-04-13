BİST96.4710,66EURO7,380,94USD6,750,85ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizlililer evinde Büyükşehir sokakta
    ABONE OL
    13.04.2020 - 00:04 |

    Denizlililer evinde Büyükşehir sokakta

    Denizlililer evinde Büyükşehir sokakta

    31 ildeki haftasonu sokağa çıkma yasağı kararına Denizlililer harfiyen uydu. Evde kalan vatandaşın ihtiyaçları için seferberlik başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren hem Büyükşehir ekiplerimiz hem de Vefa Sosyal Destek Grubu, canla başla çalıştı. Ekmekle ilgili, sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Tedbirlere uyduğumuzda hastalığı daha çabuk atlatırız. Sağlıklı güzel günler yakın” diye konuştu.

    Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
    daha fazla video için
    Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Son dakika | Süleyman Soylu görevine devam ediyor: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

    Son dakika | Süleyman Soylu görevine devam ediyor: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

    Sıradaki Haber