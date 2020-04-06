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    HaberlerEge Haberleri Denizliller temkinli
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    06.04.2020 - 00:02 |

    Denizliller temkinli

    DENİZLİ’de koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu, pazaryerlerinde uygulanmaya başlandı.

    Denizliller temkinli

    Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan pazar yerinde gereken önlemler alındı. Esnaf 3 metre arayla tezgahlarını kurdu. Vatandaşlar ve esnafın büyük bölümü maske taktı. Büyükşehir zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşa kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı. l deniz tokat DHA

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