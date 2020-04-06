Denizliller temkinli

Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan pazar yerinde gereken önlemler alındı. Esnaf 3 metre arayla tezgahlarını kurdu. Vatandaşlar ve esnafın büyük bölümü maske taktı. Büyükşehir zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşa kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı. l deniz tokat DHA