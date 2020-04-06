06.04.2020 - 00:02 |
Denizliller temkinli
DENİZLİ’de koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu, pazaryerlerinde uygulanmaya başlandı.
Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan pazar yerinde gereken önlemler alındı. Esnaf 3 metre arayla tezgahlarını kurdu. Vatandaşlar ve esnafın büyük bölümü maske taktı. Büyükşehir zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşa kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı. l deniz tokat DHA
Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.