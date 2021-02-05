‘Denizlimiz hep Ata’nın izinde’

Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yılı törenle anıldı. Denizli’nin her zaman Atatürk’ün yanında yer aldığını ve O’nun gösterdiği hedefler doğrultusunda çalıştığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, “Denizli, o hedefleri bire bir yerine getirerek ticaret, ekonomi, tarım, kültür, sanat, spor ve şehircilikte örnek olan ve örnek alınan bir şehir haline gelmiştir” dedi. 90 yıl önce Ulu Önder Atatürk’ün kenti onurlandırdığını vurgulayan Zolan, “O gün tabii ki coşku ve sevgiyle karşılanmış, Denizlimizde bir gece konaklamıştır” dedi.

Denizli’nin Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki rolünden övgüyle söz eden Zolan, “Kurtuluş Savaşı’nda düşmana toprağına ayağını bastırmayan Denizlimiz, Milli Mücadele’de her zaman Atatürkümüzün yanında olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda çok büyük kahramanlık ve mücadele vermiş Denizlimize kurucumuz Atatürkümüzün ziyareti çok önemliydi” diye konuştu.