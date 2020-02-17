Denizli’nin 80 yaşındaki kitap kurdu

Pamukkale Belediyesi’nce Kınıklı Mahallesi’nde hizmete açılan kitap kafenin en yaşlı üyesi olan Cevdet Urel, bir yılda “en fazla kitap bitiren” ikinci kişi oldu. Okuma sevgisiyle gençlere örnek olan 80 yaşındaki Urel, “Pamukkale Belediyesi ödül verdi. Geçen sene 87 kitap okudum. Kitapların bir kısmını burada, bir kısmını evimde okuyorum. Ömrümün sonuna kadar okumaya devam edeceğim. Özellikle gençlerimizin ellerinden kitabı düşürmemeleri gerekiyor. Kitaplar insanlara hayatı öğretiyor” dedi.