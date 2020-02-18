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    HaberlerEge Haberleri Denizli’nin kızları Bölge Şampiyonası’nda
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    18.02.2020 - 00:00 |

    Denizli’nin kızları Bölge Şampiyonası’nda

    Denizli’nin kızları Bölge Şampiyonası’nda

    Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen final müsabakasında Pars Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı’nı 3-0 mağlup eden Denizli BŞB. Küçük Kızlar Voleybol Takımı, bu başarısıyla mayıs ayında gerçekleşecek Ege Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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