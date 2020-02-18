18.02.2020 - 00:00 |
Denizli’nin kızları Bölge Şampiyonası’nda
Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen final müsabakasında Pars Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı’nı 3-0 mağlup eden Denizli BŞB. Küçük Kızlar Voleybol Takımı, bu başarısıyla mayıs ayında gerçekleşecek Ege Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.