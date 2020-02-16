Denizli’nin yaşayan hazinesi

Beyağaç ilçesinde yaşayan Özke’nin aldığı ödülün tüm Denizli’yi gururlandırdığını söyleyen Zolan, “Şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Özke, Çamelili cura sanatçısı Hayri Dev’in ardından Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Denizlili ikinci isim oldu.