16.02.2020 - 00:03 |
Denizli’nin yaşayan hazinesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.
Beyağaç ilçesinde yaşayan Özke’nin aldığı ödülün tüm Denizli’yi gururlandırdığını söyleyen Zolan, “Şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Özke, Çamelili cura sanatçısı Hayri Dev’in ardından Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Denizlili ikinci isim oldu.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...