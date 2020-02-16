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    HaberlerEge Haberleri Denizli’nin yaşayan hazinesi
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    16.02.2020 - 00:03 |

    Denizli’nin yaşayan hazinesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

    Denizli’nin yaşayan hazinesi

    Beyağaç ilçesinde yaşayan Özke’nin aldığı ödülün tüm Denizli’yi gururlandırdığını söyleyen Zolan, “Şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Özke, Çamelili cura sanatçısı Hayri Dev’in ardından Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Denizlili ikinci isim oldu.

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