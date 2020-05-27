Denizlispor, 54 yaşında

Denizli’nin en büyük markalarından olan Yukatel Denizlispor, dün 54. yaş gününü kutladı. 26 Mayıs 1966 yılında Dr. Samim Gök öncülüğünde kurulan yeşil siyahlı kulüp, yeni yaşını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile taçlandırdı. 54 yıllık tarihine 2 defa 1. Lig şampiyonluğu, UEFA’da çeyrek final gibi unutulmazlar ekleyen Horoz’da Kulüp Başkanı Ali Çetin, “Tarihi boyunca pek çok başarıya imza atmış yeşil siyahlı kulübümüzün 54. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki doğdun, kavgamızın çiçeği. İyi ki doğdun simsiyah gecenin, yemyeşil umudu. İyi ki doğdun şanlı Horozum” ifadelerini paylaşarak coşkuya ortak oldu.