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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor galibiyete hasret
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    10.02.2020 - 00:00 |

    Denizlispor galibiyete hasret

    Süper Lig’de İ.H. Konyaspor’la deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

    Denizlispor galibiyete hasret

    Son galibiyetini Trabzonspor’u 2-1 yenerek alan yeşil siyahlılar, ardından Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Antalyaspor’a mağlup olup, Ankaragücü, Göztepe ve Konyaspor’la eşitliği bozamadı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Deplasmanda alınan bir puan, lig ortamında çok kıymetli. Kaybetmemek önemli. Önümüzdeki hafta kazanıp önümüze güvenli bakmak istiyoruz” dedi.

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