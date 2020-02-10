Denizlispor galibiyete hasret

Son galibiyetini Trabzonspor’u 2-1 yenerek alan yeşil siyahlılar, ardından Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Antalyaspor’a mağlup olup, Ankaragücü, Göztepe ve Konyaspor’la eşitliği bozamadı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Deplasmanda alınan bir puan, lig ortamında çok kıymetli. Kaybetmemek önemli. Önümüzdeki hafta kazanıp önümüze güvenli bakmak istiyoruz” dedi.