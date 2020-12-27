27.12.2020 - 00:00 |
Denizlispor hız kesmeyecek
Süper Lig’de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle düşme potasından kurtulan Yukatel Denizlispor, bugün evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Stadı’nda Özgür Yankaya’nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Denizlispor’un başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, serinin süreceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, “Art arda alınan 3 puanlar takıma moral ve öz güven aşıladı. Ankaragücü karşısında da disiplinli oynayıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz” dedi.