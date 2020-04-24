24.04.2020 - 00:00 |
‘Denizlispor için fedakârlık yapacağım’
Denizlispor’un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, koronavirüs salgınının kulüpleri olumsuz etkilediğini belirtti, sözleşmesinde fedakârlık yapacağını söyledi.
“Denizlispor’da çok mutluyum” diyen Yumlu, “Herkes taşın altına elini koymalı. Mevcut koşullar çerçevesinde şu aşamada para önemli değil, elbet bugünler de geçecektir” açıklamasını yaptı.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.