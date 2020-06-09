Denizlispor ilki başaracak

Süper Lig’de salgının ardından 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Yukatel Denizlispor, rakibinin iç sahadaki yenilmezlik unvanına son vermek istiyor. Eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacağını ifade eden Teknik Direktör Bülent Uygun, “Oradaki birçok kişiyle kucaklaşmayı çok isterdim ancak salgın yüzünden bunu yapamayacağım. Uzun zamandır futboldan uzak kaldık, iyi bir çıkış yakalamıştık. Son 3 maçta 7 puan toplamıştık. Biz yolumuza devam edeceğiz. Sivasspor evinde çok iyi sonuçlara imza attı. Kalan haftalarda şampiyonluğa oynayacaklar. Denizlispor olarak formdayız, iyi hazırlanıyoruz” diye konuştu.