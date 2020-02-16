16.02.2020 - 00:00 |
Denizlispor tat vermiyor
Süper Lig’de 6 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, evinde son sıradaki Hes Kablo Kayserispor’a da 1-0 yenilerek hayat verdi.
Kayserispor’un golünü 69. dakikada sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giydikten sonra kadrodan elenip yuvaya dönen Sapunaru attı. Ligde 7 haftadır kazanamayan, evinde 23 Kasım’da oynadığı Çaykur Rizespor randevusundan bu yana 5 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, bu skorla 24 puanda kaldı. Kayserispor ise 7 maçlık galibiyet hasretine son verip puanını 15’e çıkardı. Ev sahibinde konuk ekibi alkışlayıp futbolculardan özellikle Olcay’ı yuhalayan taraftarlar, maçın ikinci yarısında Teknik Direktör Mehmet Özdilek’i istifaya davet etti. Maçı 4 bin 709 biletli seyirci takip etti. Deplasman tribününde yaklaşık 100 Kayserispor taraftarı takımlarına destek verdi.
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