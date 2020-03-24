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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor top başı yapacak
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    24.03.2020 - 00:00 |

    Denizlispor top başı yapacak

    Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglerin ertelenmesinin ardından izne çıkan Yukatel Denizlispor, 26 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanarak kaldığı yerden çalışmalarını sürdürecek.

    Denizlispor top başı yapacak

    Bitime 8 hafta kala 31 puanla 10. sırada yer alan yeşil siyahlılar liglerin başlamasıyla Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak. Teknik Direktör Bülent Uygun da sosyal medya hesabından koronavirüs uyarısı yaptı. Vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını tavsiye eden Uygun, “Canım Türkiyem lütfen evinde kal. Bu bir grip değil. Öldürücü bir salgın. Hepiniz birer doktor gibi hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın. Ülken, vatanın ve bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. Birbirinizle kaldığınızda da sevgiyle bakın, aşkla bakın. Son kezmiş gibi, ilk kezmiş gibi bakın. Aşk içinde, sağlıcakla kalın” dedi.

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