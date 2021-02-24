24.02.2021 - 00:00 |
Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku
Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor, şok sakatlık haberiyle sarsıldı.Yeşil siyahlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan Yasin Ahmed’in ön çapraz bağları koptu.
Çekilen MR sonucunda Iraklı futbolcunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Devre arasında İsveç’in Hacken takımından sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Denizlispor kariyeri sona erdi.