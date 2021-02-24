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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku
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    24.02.2021 - 00:00 |

    Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku

    Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor, şok sakatlık haberiyle sarsıldı.Yeşil siyahlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan Yasin Ahmed’in ön çapraz bağları koptu.

    Denizlispor’da Ahmed Yasin şoku

    Çekilen MR sonucunda Iraklı futbolcunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Devre arasında İsveç’in Hacken takımından sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Denizlispor kariyeri sona erdi.

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