07.06.2020 - 00:00 |
Denizlispor’da Amini sesleri
Yukatel Denizlispor, yeni sezonda orta saha transferi için Danimarka Süper Lig ekiplerinden Aarhus’da forma giyen Mustafa Amini’yi gündemine aldı.
Kalan 8 maçı kazasız bitirip ligi iyi bir yerde tamamlamak isteyen yeşil siyahlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Ege ekibinin Avustralyalı futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transfer teklifinde bulunulduğu kaydedildi. Bu sezon takımıyla birlikle 22 resmi müsabakaya çıkan 27 yaşındaki Amini, 1815 dakika süre alıp 2 gol atma başarısı gösterdi. Aarhus’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcu, sağ kanat ve orta sahanın ortasında görev alabiliyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.