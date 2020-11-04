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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor’da golcüler açıldı
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    04.11.2020 - 00:00 |

    Denizlispor’da golcüler açıldı

    Süper Lig’de Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeşil siyahlılarda golcüler skor üretmeye başladı.

    Denizlispor’da golcüler açıldı

    Ege ekibinde Rodallega, Mesanovic ve Sacko son 2 maçta gol sevinci yaşamayı başardı. Özellikle geçen sezondan bu yana gol atmakta zorlanan Kolombiyalı Rodallega 5. haftada orucunu bozdu. Sezon başında transfer edilen Boşnak golcü Mesanovic ve Sacko da önceki hafta Beşiktaş karşılaşmasında ağları sarstı.

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