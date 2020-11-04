Denizlispor’da golcüler açıldı

Ege ekibinde Rodallega, Mesanovic ve Sacko son 2 maçta gol sevinci yaşamayı başardı. Özellikle geçen sezondan bu yana gol atmakta zorlanan Kolombiyalı Rodallega 5. haftada orucunu bozdu. Sezon başında transfer edilen Boşnak golcü Mesanovic ve Sacko da önceki hafta Beşiktaş karşılaşmasında ağları sarstı.