Denizlispor’da Oğuz yolcu

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defans oyuncusunun İstanbul’a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Denizlispor’un da görüşme halinde olduğu Oğuz’la Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir’in de ilgilendiği ileri sürüldü. Geçen sezon devre arasında Balıkesirspor’dan Denizlispor’a transfer olan tecrübeli oyuncu ilk senesinde yeşil siyahlılarla 1. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu yıl ise 20 Süper Lig maçına çıkan Oğuz, 1753 dakika görev aldı. Başkan Ali Çetin’in Oğuz’u bırakmak istemediği ve futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü de kaydedildi.