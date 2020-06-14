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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor’da parola galibiyet
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    14.06.2020 - 00:00 |

    Denizlispor’da parola galibiyet

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yarın saat 21.00’de deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kafile bugün yola çıkacak.

    Denizlispor’da parola galibiyet

    Öğle saatlerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 17.00’de özel uçakla Sivas’a giderek kampa girecek olan Denizlispor’da, topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Sackey bu maçta forma giyemeyecek.

    Teknik Direktör Bülent Uygun, Sivas’a galibiyet için gideceklerini dile getirdi, “Zor bir maçla başlayacağız ancak oyuncularıma inancım tam. Öncelikli hedefimiz 3 puan” dedi. Denizlispor yönetimi, pandemi sürecinde kolonya ve dezenfektan satışının ardından yeşil siyah logolu koruyucu maskeyi de piyasaya sürdü. Kolonyayı 30, dezenfektanı 50 liradan satışa çıkaran yönetim, maske fiyatını da belirledi. Maskelerin tanesini 5 lira, 5’li paketi ise 25 liradan satışa çıkaran yönetim, böylelikle kulübe gelir de sağlamış oldu. Siyah ve beyaz olarak logolu üretilen maskeler makbuz karşılığında 4 noktada satılıyor. Taraftarlar bu maskeleri, Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, Maliye Arkası Otoparkı, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri ve Denizlispor Store’dan (Atatürk Stadı yanı) temin edebilecek.

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