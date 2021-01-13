13.01.2021 - 00:02 |
Denizli’ye 5 ödül
Yeni Tiyatro Dergisi’nin 2. kez düzenlediği ‘Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’ açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Özdemir Emek, Pervin Ünalp Ahmet Erinanç Türkçeye Katkı Ödülü’ne layık görüldü.
Eda Aydınlı, En İyi Kadıncı Oyuncu, Oğuzhan Çıplakoğlu En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Murathan Sefa Olgun da Kamyon ve Seksen Günde Dünya Gezisi’ndeki performansıyla Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Başkan Osman Zolan, “Tüm sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.