Denizli’ye 5 ödül

Eda Aydınlı, En İyi Kadıncı Oyuncu, Oğuzhan Çıplakoğlu En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Murathan Sefa Olgun da Kamyon ve Seksen Günde Dünya Gezisi’ndeki performansıyla Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Başkan Osman Zolan, “Tüm sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.