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    HaberlerEge Haberleri Denizli’ye hayran kaldı
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    21.07.2020 - 07:00 |

    Denizli’ye hayran kaldı

    Denizli’nin doğası, tarihi ve kültürel güzellikleri ekranlara yansıdı.

    Denizli’ye hayran kaldı

    Denizli’nin doğası, tarihi ve kültürel güzellikleri ekranlara yansıdı. ‘Dünyayı Geziyorum’ programının sunucusu Özlem Tunca Esirgenç, Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı yatırımları anlattı, yöreye özgü tatlardan tattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli, başta Pamukkale olmak üzere, birçok antik kentimizle, doğal ve kültürel değerlerimizle turizmin merkezi. Yamaç paraşütü, balon turizmi, yayla turizmi, kayak turizmi gibi birçok alternatiflere sahibiz. Hangi yöne bakarsak farklı bir güzellik görüyoruz. Herkesi bekleriz” diye konuştu.
    ‘Her köşesi güzel’
    Esirgenç de, “Denizli, ülkemizde ve dünyada görülmesi gereken ender güzelliklere sahip bir yer. Her köşesi ayrı güzel. Herkes gelip görmeli. Büyükşehir Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ederiz” dedi.

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