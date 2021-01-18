18.01.2021 - 00:02 |
‘Denizli’ye hizmet ortak paydamız’
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı. Meclisin 2020’de başarılı çalışmalara imza attığını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “2021’de de inşallah uyumlu bir şekilde Denizlimize hizmet ederiz. Bizim ortak paydamız Denizli” dedi.
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, yeni yılın daha güzel olmasını dileyen Başkan Zolan, “Seçildiğimiz günden bu yana ve 2020 yılında yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra vereceğiniz fikirleriniz için de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.