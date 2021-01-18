‘Denizli’ye hizmet ortak paydamız’



Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, yeni yılın daha güzel olmasını dileyen Başkan Zolan, “Seçildiğimiz günden bu yana ve 2020 yılında yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra vereceğiniz fikirleriniz için de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.