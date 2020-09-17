Denizli’ye inovasyon merkezi

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) ile Habitat Derneği, güçlerini birleştirip DEGİAD İnovasyon Merkezi’ni kuruyor. Merkez ile Denizli’deki toplulukları ve işletmeleri bir araya getirip dijitalleşmeye odaklanan bir dizi eğitim, program ve atölye çalışması gerçekleştirecek. Dijital eğitimde fırsat eşitliği yaratacaklarını belirten Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, “Ortak çalışma alanı, eğitim ve ön kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler yerelde öğrenci, üniversite, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren Networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

DEGİAD Başkanı Hakan Urhan da, “Bu yüzyılda insanlık sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ve dönüşümü yaşıyor. Bu dönüşümü hızlandıran ve buna katalizör etkisi yapan parametrelerin en başında da girişimcilik geliyor” dedi. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ise, “Ekonomimizde sürdürülebilir büyümenin ve inovasyon olarak kök salmanın gelişmesi için hepimize bir sorumluluk düşüyor. DEGİAD ve Habitat Derneği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.