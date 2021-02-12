Denizli’ye kent müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında valilik yanında atıl durumda bulunan tek katlı taş binaların kent müzesi yapılması için protokol imzalandı. Protokolle; 2010 yılında yıkılan Şehit Öğretmen Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesinde yer alan atıl durumda olan, koruma altındaki tek katlı taş binalar, Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilecek. Denizli’nin yıllardır kent müzesi hayali kurduğunu belirten Başkan Osman Zolan, “Geçmişimizin güzelliklerini geleceğe taşıyacağız” dedi. Vali Ali Fuat Atik de, kente yakışır bir müze olacağını söyledi.