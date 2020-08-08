Denizli’ye teşekkür

Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın katıldığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki denetimlerde, maskeyi yanında taşıyan ya da kurallara uygun takmayan az sayıda vatandaşı uyardı. Otobüse de binen Atik ve Zolan, maske ve mesafe kurallarına uyanlara teşekkür etti. Denizli’de yüksek oranda kurallara riayet edildiğini belirten Atik, “Hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu belayı başımızdan def edeceğiz” dedi. Zolan ise, “Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Salgın henüz bitmiş değil” diye konuştu.

Taziye yasağı geldi

Öte yandan Denizli’de Kovid-19 ile mücadele kapsamında Valilik, toplu taziye ziyaretlerini yasakladı. Ayrıca; düğün, nişan, sünnet organizasyonlarında maske ile fiziki mesafe kurallarına aykırı durumlara kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.