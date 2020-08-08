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    HaberlerEge Haberleri Denizli’ye teşekkür
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    08.08.2020 - 00:04 |

    Denizli’ye teşekkür

    İçişleri Bakanlığının “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” mottosu ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Denizli’de devam ediyor.

    Denizli’ye teşekkür

    Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın katıldığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki denetimlerde, maskeyi yanında taşıyan ya da kurallara uygun takmayan az sayıda vatandaşı uyardı. Otobüse de binen Atik ve Zolan, maske ve mesafe kurallarına uyanlara teşekkür etti. Denizli’de yüksek oranda kurallara riayet edildiğini belirten Atik, “Hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu belayı başımızdan def edeceğiz” dedi. Zolan ise, “Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Salgın henüz bitmiş değil” diye konuştu.

    Taziye yasağı geldi

    Öte yandan Denizli’de Kovid-19 ile mücadele kapsamında Valilik, toplu taziye ziyaretlerini yasakladı. Ayrıca; düğün, nişan, sünnet organizasyonlarında maske ile fiziki mesafe kurallarına aykırı durumlara kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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