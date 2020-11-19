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    HaberlerEge Haberleri Denizli’yi afetlerden koruyacak komisyon
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    19.11.2020 - 00:02 |

    Denizli’yi afetlerden koruyacak komisyon

    Denizli’yi afetlerden koruyacak komisyon

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem başta olmak üzere Denizli’nin doğal afetlerden korunması amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulduğunu açıkladı. Denizli’nin deprem bölgesi içerisinde olduğu gerçeğinden hareketle bu komisyonun kurulmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Zolan, “Deprem sonrası olası mal ve can kayıplarını asgari seviyeye indirilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, deprem dışındaki ilimizi etkilemesi olasılığı yüksek olan diğer doğal afetlerden korunma amaçlı çözüm önerileri sunmak amaçlanıyor” dedi.

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