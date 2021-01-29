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    HaberlerEge Haberleri Denizli’yi aydınlattı
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Denizli’yi aydınlattı

    2017 yılında güneş tarlaları kurmaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ Genel Müdürlüğü, Akköy Güneş Santrali (GES) ile 2020 yılında rekor elektrik enerjisi üretti.

    Denizli’yi aydınlattı

    2017 yılında güneş tarlaları kurmaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ Genel Müdürlüğü, Akköy Güneş Santrali (GES) ile 2020 yılında rekor elektrik enerjisi üretti. GES1, GES2 ve GES 3 olmak üzere 3 etapta hayata geçirdiği güneş tarlaları kuruluşundan bu yana kente 5.7 milyon kWh dolayında elektrik sağladı. Geçen yıl ise 2.7 milyon kWh elektrik enerjisi üreterek bir rekora imza atan Büyükşehir DESKİ, örnek yatırımıyla kent ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağladı. Başkan Osman Zolan, “Yerli ve milli enerjide devrim niteliğinde yatırımlar yapıyoruz. Şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz” dedi. Toplam 8 bin 480 adet panele ulaşılan Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin güneş tarlası 2 MW2lik gücü yakaladı.

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