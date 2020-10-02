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    HaberlerEge Haberleri Depo konteynerler
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    02.10.2020 - 07:00 |

    Depo konteynerler

    İZMİR’de birçok üniversite öğrencisi, eğitimin online olarak devam etmesi kararının ardından, memleketlerine geri döndü.

    Depo konteynerler

    İZMİR’de birçok üniversite öğrencisi, eğitimin online olarak devam etmesi kararının ardından, memleketlerine geri döndü. Öğrenci evlerine ödedikleri kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler, fiyatını uygun buldukları saklama depolarında konteyner kiralayarak, eşyalarını buralarda muhafaza etmeye başladı. Ege Üniversitesi’nde öğrenimini sürdüren Murat Türk (21), “Evde 2 kişi kalıyoruz. 1400 lira kira veriyorduk. Depolama için konteyner ise aylık 200 liraya denk geldi” diye açıkladı.

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