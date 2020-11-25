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    25.11.2020 - 00:04 |

    Deprem çadırları kaldırılıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim’deki depremin ardından, evsiz kalanlara vatandaşa geçici barınma alanı sağlamak amacıyla kurduğu çadırları toplamaya başladı.

    Deprem çadırları kaldırılıyor

    Depremzedelerin konteyner kentlere ve buldukları yeni evlere yerleşmesi nedeniyle, Tınaztepe Galen Hastanesi arkasında kurulan çadırlar ile Aşık Veysel Rekreasyon alanı, Bilal Çakırcalı Parkı’nın alt kısımları, Eceler Parkı, Şehit Hakan Ünal Parkı, Paten Parkı ve İyilik Noktası’ndaki çadırlar, dezenfekte edilip toplandı. Öte yandan Büyükşehir’in uzaktan eğitime erişim için gerekli tablet ve internet paketi desteğini depremzede çocuklarla sürüyor. Son olarak 26 deprem mağduru çocuk tabletine kavuştu. Büyükşehir ekipleri, afetzede çocuklar dışında bu hafta 100 adet tablet dağıtımı daha yapacak. Böylece toplam 295 tablet ve 9 dizüstü bilgisayar uzaktan eğitim gören öğrenciye ulaşmış olacak. Ayrıca 25 bin çocuğa bot, mont ve 130 liralık kırtasiye kartı dağıtılacak. Kırtasiye kartlarının dağıtımı bu hafta başlıyor.

    Varyant kapalı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Varyant’ın 400 metrelik bölümünde yenileme çalışması yapıyor. 30 Kasım’da trafiğe açılacak yolun; İzmir Eğitim Diş Hastanesi ile Oyuncak Müzesi arasındaki 400 metrelik bölümünde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınan izin doğrultusunda, deforme olan Arnavut kaldırımı taşlar sökülerek asfalt serimi yapılacak.

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