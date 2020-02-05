Deprem için 2020 planları

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Pervin Ersoy ve Dr. Öğretim Üyesi Gülmüş Börühan, deprem adına planlanan uluslararası işbirliği projeleri hakkında bilgi verdi. Akademisyenler, AFAD’ın afet yönetim sisteminde Japonya’yı rol model olarak aldığını ifade etti.

Ersoy ile Börühan, 2020’nin deprem planlarından da bahsetti, şunları söyledi:

İşbirliği yapılıyor

“Deprem Bilgi Bankası kurulması ve işlevinin sürekli kılınarak, deprem verilerinin uluslararası standartlara uygun yöntemlerle işlenmesi. Ayrıca, İkaz ve Alarm Sistemi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında siren sistemi kurulumu için ASELSAN ile sözleşme imzalandı. Japonya’nın Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Başkanı Takehiro Yasui, Türkiye’de afet yönetimi konusunda AFAD, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarla işbirliğinde birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade etti.”