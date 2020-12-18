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    HaberlerEge Haberleri Deprem mağdurları yalnız bırakılmıyor...
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Deprem mağdurları yalnız bırakılmıyor...

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir depreminde evleri hasar gören Gümüldürlü vatandaşlarla bir araya geldi.

    Deprem mağdurları yalnız bırakılmıyor...

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir depreminde evleri hasar gören Gümüldürlü vatandaşlarla bir araya geldi. Depremin ilçede en çok Gümüldür’de hasara yol açtığını kaydeden Kayalar, “İlk günden itibaren bölgedeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması adına her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

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