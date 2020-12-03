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    03.12.2020 - 00:05 |

    Deprem sunumu

    Deprem sunumu

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında depremin ardından yapılan çalışmalar ve yardımlar konuşuldu.

    CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay’ın da katıldığı toplantıda Başkan Muhittin Selvitopu, “Önlem alma konusundaki sorumluluklarımız da ortak... ‘Deprem öldürmez bina öldürür’ anlayışı doğrultusunda, sağlıklı binaları, kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimler ve merkezi idare mutlaka birlikte hareket etmeli. Karabağlar’da gerçekleştirdiğimiz plan revizyonlarıyla, sağlıklı binaların yapılmasını hedefliyoruz. Bu konuda çaba harcamaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi’nin Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) tahsis ettiği ve Türkiye’nin en büyüğü olan AKUT yerleşkesinin depremin hemen ardından önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, tahsis kararını alan meclis üyelerine bir kez daha teşekkür etti.

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