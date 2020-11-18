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    HaberlerEge Haberleri Deprem travmasına karşı tiyatro morali
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    18.11.2020 - 00:01 |

    Deprem travmasına karşı tiyatro morali

    Deprem travmasına karşı tiyatro morali

    Devlet Tiyatroları, depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına destek olmak ve streslerini azaltmak amacıyla Kamyon Tiyatrosu’nu İzmir’e gönderdi.

    Çocukların depremin yarattığı yıkıcı etkilerle baş etmelerine yardımcı olmak üzere Kamyon Tiyatrosu’nu getirdiklerini belirten İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü  Levent Ulukut, deprem mağduru çocuklara oyunlarla psikolojik destek vereceklerini ifade etti.

    Çocuklar, Aşık Veysel Parkı ve Rekreasyon Alanı’nda konuşlanacak olan Kamyon Tiyatrosu’nda, 7-21 Kasım’da Bremen Mızıkacıları’nın Hikayesi’ni, 18-19-20 Kasım’da ise ‘Kuzu Maydanoz’un Maceraları’nı izleyebilecek. l AA

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