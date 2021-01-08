Deprem ve tsunami uyarı sistemi

Güzelbahçe Belediyesi AKUT’a lojistik merkezi yer tahsisinden sonra Doğa Hareketleri Araştırma Derneği’ne (DOHAD) Deprem İzleme Merkezi kurmaları için yer verdi. “Amacımız, depremle ilgili verilerin toplanıp değerlendirilmesini bir noktaya getirebilmek” diyen Başkan Mustafa İnce, “DOHAD ile Güzelbahçe’de yer sarsıntılarını kaydedip merkezde değerlendirilebilecek veriler elde edeceğiz. Hem belediyemiz hem de ilgili kurum üzerinden dileyen insanlar bilimsel çalışmalarında bu verilere ulaşabilsin istiyoruz. AKUT ise Avrupa Birliği Projesi yapmak istiyor. Eğer AB’den yeterli fon alınabilirse tsunamiyi önceden tahmin edebilecek bir sistem olacak” diye konuştu.