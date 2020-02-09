09.02.2020 - 00:02 |
Depreme dayanıksız bulundu, boşaltılıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde, aynı binada bulunan, İçmeler İnayet Coşkun Kodak-Kamil Acerer İlkokulu ve Ortaokulu’nda yapılan inceleme sonrası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı.
485 öğrenci ve 28 öğretmenin, önümüzdeki haftadan itibaren mahallenin farklı okullarında eğitime devam edeceği öğrenildi.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.