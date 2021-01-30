Depreme hazırlanıyor

Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, eğitimlerin 8.aşamasını tamamladı. AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından verilen eğitimlerle personellerin donanımlı hale geldiğini söyleyen Başkan Avni Örki, “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 25 kişilik ekibimiz doğal afetlere karşı hazır hale geliyorlar. Rabbim vermesin ama afet olursa sadece Denizli için değil, Türkiye’nin her yerinde ekiplerimiz anında görevi başında olacak” diye konuştu.