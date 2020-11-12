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    HaberlerEge Haberleri Depremle prefabrik evlere talep arttı
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    12.11.2020 - 00:02 |

    Depremle prefabrik evlere talep arttı

    İZMİR’de yıkıma neden olan depremin ardından pek çok vatandaş prefabrik evlere yöneldi.

    Depremle prefabrik evlere talep arttı

    Artan taleple birlikte fiyatlar da bir hafta içerisinde yüzde 40 zamlandı. İnsanların prefabrik konut için parsel veya arsa baktığını belirten İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, “Özellikle müstakil arsalar üzerine prefabrik konutlar veya müstakil villalar yapılmak isteniyor. Daha önce bir prefabrik ev 70-80-100 bin liraya alınıyorsa, şimdi 150- 200 bin lira. Müstakil arsaların da fiyatları yükseldi. Depremden bu yana fiyatlarda yüzde 50’ye yakın bir artış yaşandı. 1 milyon liraya satılan villaların, 1 milyon 500 bin lira, 1 milyon 700 bin liradan satıldığını görüyoruz” dedi. 

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