‘Depremler siyaset üstü bir konudur’

Bazı siyasetçilerin kamuoyunu yanıltma niteliği taşıyan haksız iddialarına da sert yanıt veren Nasır, “30 Ekim depreminden bugüne kadar, siyaset üstü yürütülen bir süreçte, hükümetin 3,5 ay geçmesine rağmen hiçbir şey yapmadığını, depremzede vatandaşların arsalarına el konulduğunu, halkın kandırılarak malına çökme politikası uygulandığını söyleyen milletvekiline yalan, yanlış konuşmak hiç yakışmadı. Vekil oturduğu yerden konuşacağına gidip, proje alanlarını gezip görüp, bilenlerden sorsaydı bu konuşmayı yapmazdı. 22 Şubat Pazartesi günü proje alanlarında temelleri atılacak ve bir yıl içinde inşallah vatandaşlarımıza tapu teslimi yapılacaktır. Mülk sahiplerinin hakları devletin garantisinde korunacaktır” dedi.