BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Depremzede 100 öğrenciye destek
    ABONE OL
    22.11.2020 - 00:02 |

    Depremzede 100 öğrenciye destek

    Zihinsel engellilerin eğitim ve öğretimine destek vermek amacıyla kurulan Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği, depremden etkilenen İzmirli öğrencilere ücretsiz uzaktan eğitim hizmeti sunacak. Sistemi kullanacak öğrenciler, MEB tarafından belirlenen konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş, ders programlarıyla uyumlu 300 binden fazla soruya doğrudan ulaşacak

    Depremzede 100 öğrenciye destek

    “İzmir’de ikamet eden 100 öğrencimize, ülkemizin en iyi uzaktan öğretim sistemlerinden Diji Demi’yi tamamen ücretsiz sunacağız” diyen dernek Başkanı Gökhan Kaya, “Öğrenci seçiminde depremden etkilenen çocuklarımıza öncelik vereceğiz. Derneğimizin web sitesi üzerinden ortaokul ve lise öğrencilerimizin bize başvuru yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı-21 Kasım! Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı-21 Kasım! Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

    60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

    Sıradaki Haber