Depremzede 100 öğrenciye destek

“İzmir’de ikamet eden 100 öğrencimize, ülkemizin en iyi uzaktan öğretim sistemlerinden Diji Demi’yi tamamen ücretsiz sunacağız” diyen dernek Başkanı Gökhan Kaya, “Öğrenci seçiminde depremden etkilenen çocuklarımıza öncelik vereceğiz. Derneğimizin web sitesi üzerinden ortaokul ve lise öğrencilerimizin bize başvuru yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.