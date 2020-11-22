22.11.2020 - 00:02 |
Depremzede 100 öğrenciye destek
Zihinsel engellilerin eğitim ve öğretimine destek vermek amacıyla kurulan Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği, depremden etkilenen İzmirli öğrencilere ücretsiz uzaktan eğitim hizmeti sunacak. Sistemi kullanacak öğrenciler, MEB tarafından belirlenen konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş, ders programlarıyla uyumlu 300 binden fazla soruya doğrudan ulaşacak
“İzmir’de ikamet eden 100 öğrencimize, ülkemizin en iyi uzaktan öğretim sistemlerinden Diji Demi’yi tamamen ücretsiz sunacağız” diyen dernek Başkanı Gökhan Kaya, “Öğrenci seçiminde depremden etkilenen çocuklarımıza öncelik vereceğiz. Derneğimizin web sitesi üzerinden ortaokul ve lise öğrencilerimizin bize başvuru yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.