Depremzede çocuklara terapi kuklası

İzmir’de meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen çocukların psikolojik terapilerinde kullanılacak parmak kuklalar, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) hazırlandı. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Corsini, Araştırma Görevlisi Elif Tekcan, Atölyeler Şefi Filiz Deniz ve Tekniker Aslı Kocamanlar Akçay, kuklaları bir an önce hazırlamak için 4 gün boyunca aralıksız çalıştı.

Depremden etkilenen çocuk ya da yetişkinlere yönelik farklı projelerin içinde olmaya devam edeceklerini söyleyen Adanır, “5 Kasım’da Türk Psikologlar Derneği’nden travma uzmanı psikologlarla; bizim bölümümüzün yanı sıra işletme ve iletişim fakülteleri ile çocuk gelişimi programından akademisyenlerin de katıldığı online bir toplantı yapıldı. Destek, sadece kukla yapımıyla sınırlı değil. Önümüzdeki süreçte afet bölgelerinde ya da İzmir’in farklı noktalarında bir dizi etkinlik yapılması planlandı” dedi.

300 adet kukla, Türk Psikologlar Derneği ile yapılan işbirliği kapsamında uzman psikologlara teslim edecek.