Depremzede Yağmur madalyalarına kavuştu

İzmir’deki depremde madalyaları enkaz altında kalan 15 yaşındaki Yağmur Acar’a yeni madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi. Uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve bölgesel birincilikleri bulunan lise ikinci sınıf öğrencisi Yağmur Acar’ın yaşadığı Barış Sitesi’nin alt iki katı, İzmir’deki depremle çöktü. Depreme evde yakalanan, 5. kattaki evlerine merdiven uzatılarak kurtarılan Yağmur, ailesiyle Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı Parkı’nda bulunan çadır kente sığındı. Yağmur’un evinde kalan madalyalarına üzüldüğünü söylemesi üzerine harekete geçen antrenörü Jülide Öğünç, durumu Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine iletti. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, N Kolay 42. İstanbul Maratonu bitince İzmir’e doğru yola çıktı. Yeni madalyalarla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun hediyesi spor malzemelerini de çadır kente getiren Çintimar, Yağmur ve ailesini ziyaret etti. Yeni madalyalarını gözyaşları arasında teslim alan Yağmur Acar, Çintimar’a teşekkür etti. Çintimar, “Ne ihtiyacı var diye sorduk. Sadece madalyalarını istediğini duyduk. Bu bizi hem çok sevindirdi hem de üzdü. Böyle bir olayda kaybettiği evi varken madalyalarını düşünüyor olması onun spora, atletizme vermiş olduğu önemin bir göstergesi. Biz de hemen madalyalarını yaptırdık. Ondan sonra da Bakanımızın spor malzemeleri hediyeleriyle birlikte buraya geldik. Kızımıza kaybettiği madalyaları takdim ettik. İnşallah bu madalyaların daha büyüklerini, daha güçlülerini uluslararası alanda kazanacak ve alacak” dedi.

‘Gururlandıracağım’

Genç sporcu Yağmur Acar ise çok mutlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Yağmur, madalyalarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu ve bunun kendisini daha çok motive edeceğini ifade ederek, “Tek istediğim şey madalyalarımdı. Hocam çok yardımcı oldu. İnşallah gelecek yarışmalarda birinci olacağım ve bana güvenenleri gururlandıracağım” değerlendirmesinde bulundu. Çadır alanından sorumlu olan ve ziyarete eşlik eden Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta da, “Tarihe tanıklık etmek için Federasyon başkanımıza eşlik etmek istedim. Bazısı evinde giden eşyalara üzülür bazısı altına üzülür ama Yağmur kızımız 6 yaşından beri emek verdiği ve aldığı madalyalara üzülmüş. Çok duygulandım. İnşallah Yağmurumuzu ileride Avrupa, dünya şampiyonu olarak da görmek istiyoruz” diye konuştu.