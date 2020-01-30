Depremzedeler için kan bağışı yapıldı

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Alaşehir Belediyesi ve Alaşehir Kızılay Derneği işbirliğinde, depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilgi büyük oldu. İlk kan bağışını yapan Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, “Tek istediğiniz Kızılay’ın kana ihtiyaç duymaması ancak, ihtiyaç olduğu zamanlarda da yeterli stok bulunmasını arzuluyoruz” dedi.