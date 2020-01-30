BİST119.8500,13EURO6,60-0,03USD5,980,02ALTIN303,170,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Depremzedeler için kan bağışı yapıldı
    ABONE OL
    30.01.2020 - 00:01 |

    Depremzedeler için kan bağışı yapıldı

    Depremzedeler için kan bağışı yapıldı

    MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Alaşehir Belediyesi ve Alaşehir Kızılay Derneği işbirliğinde, depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilgi büyük oldu. İlk kan bağışını yapan Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, “Tek istediğiniz Kızılay’ın kana ihtiyaç duymaması ancak, ihtiyaç olduğu zamanlarda da yeterli stok bulunmasını arzuluyoruz” dedi.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için
    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber