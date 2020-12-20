Depremzedelere 50 bin dolar destek

Miktarla 40 ailenin üç aylık kirası ve ev düzenlemek için gerekli olan ihtiyaçları karşılanacak. Derneğin ayrıca kendi fonlarından yapacağı bağış ve Dünya Bankası aracılığıyla başvurduğu bir eşleştirme programı ile 7 bin 500 dolarlık ilave bir katkıyı da “psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişilere” yönlendireceği bildirildi. Dernek Başkanı Sıtkı Kazancı ve bağış kampanyasının koordinatörü Feriha İştar yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Barınma büyük sorun

“İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlarımızın yaşamlarını uzun süreli devam ettirebilecekleri barınma arayışında olduğunu öğrendik. Bu nedenle, İzmirliler için tek yürek olan toplumumuzun desteğiyle toplanan tüm bağışların İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası’nın işbirliğinde hayata geçen ‘Bir Kira Bir Yuva’ destek kampanyasına yönlendirilmesi için gerekli işlemleri başlattık.” l AA