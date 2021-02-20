‘Depremzedelere hakları verilsin...’

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir’de depremde yıkılan evlerin Hazine’ye devredilmesi kararına tepki gösterdi. Serter, “Ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilen 570 binanın yıkımları gerçekleştirip, yerine 5’er 6’şar katlı TOKİ’nin yaptığı sosyal konut benzeri konutlara depremzedeleri taşıyacaklardı. Ancak hak sahibi olan kat maliklerine, binanın arsa payı üzerindeki oranı kadar rayiç bedel üzerinden ödeme yapacaklarmış. Bambaşka bir karar alındı” dedi.