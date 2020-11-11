Depremzedelere Işıkkent deposu

İlk üç günde 55 depremzedenin getirdiği eşyalar teslim alındı. ESHOT’un açtığı 293 5701 ve 293 5702 numaralı hatlarını arayanlar, başvuru bilgileri alındıktan sonra Işıkkent’te bulunan alana yönlendiriliyor. Her gün saat 21.00’e kadar, tutanak imzalatılarak teslim alınan eşyalar, bir yıl boyunca ücretsiz depolanacak.