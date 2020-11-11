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    HaberlerEge Haberleri Depremzedelere Işıkkent deposu
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    11.11.2020 - 00:00 |

    Depremzedelere Işıkkent deposu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, depremde evi yıkılan ya da hasar gören vatandaşların, kurtarabildikleri eşyaları emanet edebilmesi için Bornova Işıkkent’teki deposunu açtı.

    İlk üç günde 55 depremzedenin getirdiği eşyalar teslim alındı. ESHOT’un açtığı 293 5701 ve 293 5702 numaralı hatlarını arayanlar, başvuru bilgileri alındıktan sonra Işıkkent’te bulunan alana yönlendiriliyor. Her gün saat 21.00’e kadar, tutanak imzalatılarak teslim alınan eşyalar, bir yıl boyunca ücretsiz depolanacak.

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