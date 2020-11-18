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    18.11.2020 - 00:02 |

    Depremzedelere işitme cihazı

    Depremzedelere işitme cihazı

    İSTANBUL merkezli bir işitme cihazı firması, Ahbap Derneği ile yürüttüğü işbirliği çerçevesinde, İzmir depreminde evleri hasar görmüş işitme kayıplı ihtiyaç sahiplerine cihaz bağışı yapacağını duyurdu. Firmanın İşitme Cihazları İş Birimi Direktörü Barış Nargileci, cihaz ihtiyacı olan kişilerin, firmanın Alsancak, Hatay ve Karşıyaka’da bulunan İdis İzmir şubelerine ya da web adresinden ‘sağlık’ kategorisi üzerinden başvuru yapmalarını ve tüm başvurulara en hızlı şekilde geri dönüş yapılacağını paylaştı. İşitme cihazı kullanan depremzedeler için firmanın göndereceği 40 cihaz, İzmir’deki merkezlerden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. .-DHA

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