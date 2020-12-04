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    HaberlerEge Haberleri ‘Depremzedelere kalıcı konut için çalışıyoruz’
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    04.12.2020 - 07:00 |

    ‘Depremzedelere kalıcı konut için çalışıyoruz’

    İZMİR’i vuran depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren gece gündüz çalışan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eti.

    ‘Depremzedelere kalıcı konut için çalışıyoruz’

    İZMİR’i vuran depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren gece gündüz çalışan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eti. İhtiyaç ve talepleri dinleyen Sandal, “Tek dileğimiz, vatandaşlarımızın hızlıca kalıcı konutlara kavuşmalarıdır. Bu konuda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla ilgili meclisimize verdiğimiz önerge ile de tarihi bir karar alıyoruz. Eski yönetmeliklerle yapılan binaların yıkılıp, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşmasını istiyoruz” dedi.

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