‘DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ’

Bayraklı Belediyesi Meclisi, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan vatandaşlardan bir defaya özgü olmak üzere imar durum belgesi alınmaması kararı aldı. İlçe sınırları içinde işyerleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan esnaf da, Bayraklı’da yeniden işyeri açması durumunda, 2 yıl içinde bir defa geçerli olmak üzere; işyeri açma ve çalışma, gayrisıhhi müessese ve işyeriyle ilgili diğer ücretleri ödemeyecek. Bu kararın oybirliğiyle alındığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklımıza, halkımıza, esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.