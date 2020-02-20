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    HaberlerEge Haberleri Derbide kazanan yok
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Derbide kazanan yok

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Somaspor, evinde Nazilli Belediyespor’la berabere kaldı.

    Derbide kazanan yok

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Somaspor, evinde Nazilli Belediyespor’la berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kelkit Belediyespor’u 1-0 yenen Somaspor, bir basamak altındaki takipçisi Nazilli Belediyespor’a diş geçiremedi. Öte yandan geçtiğimiz hafta evinde Bayrampaşa ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor ise zorlu rakibi Soma karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. İki takım da 1 puana razı oldu.

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