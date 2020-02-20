Derbide kazanan yok

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Somaspor, evinde Nazilli Belediyespor’la berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kelkit Belediyespor’u 1-0 yenen Somaspor, bir basamak altındaki takipçisi Nazilli Belediyespor’a diş geçiremedi. Öte yandan geçtiğimiz hafta evinde Bayrampaşa ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor ise zorlu rakibi Soma karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. İki takım da 1 puana razı oldu.