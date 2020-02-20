20.02.2020 - 07:00 |
Derbide kazanan yok
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Somaspor, evinde Nazilli Belediyespor’la berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Somaspor, evinde Nazilli Belediyespor’la berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kelkit Belediyespor’u 1-0 yenen Somaspor, bir basamak altındaki takipçisi Nazilli Belediyespor’a diş geçiremedi. Öte yandan geçtiğimiz hafta evinde Bayrampaşa ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor ise zorlu rakibi Soma karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. İki takım da 1 puana razı oldu.
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