Derbiyle özlem bitiyor

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Göztepe ile Denizlispor, bugün Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadeleyi, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ev sahibi Göztepe’de yeni transferler Burak, Kubilay, İrfan, Burekovic, Ideye ve Ndiaye ile Denizlispor’un kadrosuna dahil ettiği Pantilimon, Cenk, Bakalorz, Sakıb, Özer, Mesanovic ve Sagal şans verilmesi halinde görev alabilecek.

Beraberlik ağır basıyor

Denizlispor’da görev başına getirilen Teknik Direktör Robert Prosinecki de ilk kez yeşil siyahlıların başında resmi bir karşılaşmaya çıkacak. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Genç teknik adam, “Denizlispor iyi bir takım. İlk maçımızdan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Taraftarımızın olmaması üzücü ancak şartlar ne olursa olsun en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçta da galip çıkmadı. İzmir’deki müsabaka golsüz sona ererken, Denizli’deki randevu ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.