Dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı

Başkan Mehmet Eriş, başarılı öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı bizlere güç ve moral verdi” dedi. Öğrencilere, Nutuk, Atatürk Şiirleri Antolojisi ve resim setlerinin yanısıra tablet ve başarı belgeleri verildi.