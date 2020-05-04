04.05.2020 - 00:03 |
Dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı
Ödemiş Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı anısına düzenlediği şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren ilkokul ve ortaokul öğrencileri ödüllerine kavuştu.
Başkan Mehmet Eriş, başarılı öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı bizlere güç ve moral verdi” dedi. Öğrencilere, Nutuk, Atatürk Şiirleri Antolojisi ve resim setlerinin yanısıra tablet ve başarı belgeleri verildi.
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